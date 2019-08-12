Политика

Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей AurusКоммерсантъ 01:23

Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
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Медведев продал главе Туркмении всю линейку Aurus

URA.Ru01:25

Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus

РБК01:09

Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Коммерсантъ01:23

Президент Туркмении выразил желание купить всю линейку российских лимузинов «Аурус»

Эхо Москвы04:35

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

ТАСС00:15

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

РИА Новости00:12

Туркменистан решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Интерфакс00:26
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Аркадаг польстился на Aurus

Вести.UZ04:01
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Политика

Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 05:01
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

Обновлено в 05:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Использование ракетного комплекса «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено 10 августа в 10:04
Политика

Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия

Обновлено в 05:37
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28

Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено вчера в 02:29
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика

Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
Обновлено в 02:22
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия

Свадебного стрелка задержали под Петербургом

«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Общество

Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых

Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Тело мужчины обнаружили в чехле для спортинвентаря на севере Москвы

Тело неизвестного мужчины, спрятанное в чехле для спортивного инвентаря, обнаружили в гаражном комплексе на севере Москвы.
Обновлено в 05:21
Политика

Елизавета II разочаровалась в британских политиках

Королева Великобритании Елизавета II разочарована нынешней политической элитой страны и ее неспособностью управлять.
Обновлено вчера в 20:43
Кино

«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards

Обновлено в 05:36
Футбол

Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца

Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма

Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
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Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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