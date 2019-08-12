Политика

Туркменистан купит всю линейку автомобилей AurusГазета.Ru 12:41

Глава туркменского государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей этой марки. Медведев заявку на покупку принял. Следующий форум состоится в Астрахани.
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