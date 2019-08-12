Политика
Туркменистан купит всю линейку автомобилей AurusГазета.Ru 12:41
Глава туркменского государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей этой марки. Медведев заявку на покупку принял. Следующий форум состоится в Астрахани.
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Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
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НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Финансы
России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
«Крылья Советов» определились с составом на матч против «Ростова»
Сегодня, 12 августа, в 21:00 по самарскому времени "Крылья Советов" в гостях встретятся с футболистами "Ростова".
Обновлено в 12:24
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
Обновлено в 12:16
Политика
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из Евросоюза.
Обновлено в 12:44
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
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Авто
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено в 13:29
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Наука
Ученые обнаружили акулу возрастом более 500 лет
Датские рыбаки смогли обнаружить в водах Атлантического океана акулу возрастом более 500 лет.
Обновлено в 13:16
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Поступок сына Фриске возмутил Шепелева
Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57