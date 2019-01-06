Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Известия
вчера в 20:12

Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Известиявчера в 20:12

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Telegraph: туристов предупредили об «эпидемии постельных клопов» в США и Европе

Газета.Ruвчера в 21:45

В США и Европе туристов одолевают постельные клопы

REGNUMвчера в 18:54

Путешественники рассказывают об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

РИА Новостивчера в 16:08

Туристы бьют тревогу из-за нашествия постельных клопов в Европе и США

РЕН ТВвчера в 17:12

Туристы пожаловались на эпидемию постельных клопов

Вечерняя Москвавчера в 17:09

Туристы пожаловались на эпидемию постельных клопов в США и Европе

Экономика сегоднявчера в 16:43

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Life.ruвчера в 18:34
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика

Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина

Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Post заявил, что приглашением Рогозина в США рассчитывал улучшить отношение с главой Роскосмоса.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен

Обновлено вчера в 23:27
Авто

В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году

К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено вчера в 20:41
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Мариуполе в жилом доме произошел взрыв

Обновлено в 00:50
Политика

Американские сенаторы признали Украину «неуправляемой проблемой»

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Таиланде перевернулся туристический автобус

Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Таиланде.
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей

Сборная Финляндии по хоккею выиграла молодежный ЧМ

Молодежная сборная Финляндии по хоккею победила команду США в финале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено вчера в 22:50
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено вчера в 20:59
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Хоккей

Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019

По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.
Обновлено вчера в 22:53
Хоккей

Российские хоккеисты выиграли бронзу МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче за бронзу чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (МЧМ).
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Обновлено вчера в 13:56
Спорт

Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Обновлено вчера в 14:16
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Умер бывший глава Пентагона Браун

Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Обновлено вчера в 12:44
Политика

СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин

США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Медведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в Магнитогорске

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области: погибли трое взрослых и ребенок, еще один взрослый пострадал, сообщил РИА Новости представитель областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых построят военный городок

В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22
Хоккей

Освистанный канадцами хоккеист сборной России оригинально отпраздновал гол в матче за бронзу МЧМ

Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер

Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено вчера в 03:01
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