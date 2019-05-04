Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумыНГС 02 мая в 02:20

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
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