Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости ТурцииГазета.Ru 10:39
Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%. Кроме того, июнь назван наиболее популярным среди россиян месяцем для отдыха.
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Политика
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СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
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Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров
Число алкоголиков и любителей попоек среди пожилых жителей Соединенных Штатов оказалось неожиданно высоким.
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Армия и оружие
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