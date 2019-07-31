Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости ТурцииГазета.Ru 10:39
Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%. Кроме того, июнь назван наиболее популярным среди россиян месяцем для отдыха.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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