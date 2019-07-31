с чего всё началось

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%. Кроме того, июнь назван наиболее популярным среди россиян месяцем для отдыха. Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Общество В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.

Гаджеты Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.

Политика МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.

Космос Магнитогорский робот Федя полетит в космос Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.

Авто Названы самые популярные премиальные кроссоверы в России Рейтинг самых популярных премиальных кроссоверов в России за шесть месяцев 2019 года, составленный экспертами авторынка, возглавил Lexus RX.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Экономика Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.

Космос Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.

Экономика Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России Если бы рост величины прожиточного минимума был соразмерен уровню инфляции, то доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

Происшествия По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Политика Президент упростил получение автомобильных номеров Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Технологии В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

Происшествия В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.