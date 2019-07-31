Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости ТурцииГазета.Ru 10:39

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%. Кроме того, июнь назван наиболее популярным среди россиян месяцем для отдыха. Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
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с чего всё началось
За июнь Турцию посетили свыше миллиона туристов из России, что стало рекордом за последние 19 лет, следует из данных
 Министерства культуры и туризма Турции.
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