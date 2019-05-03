Туристка из Китая утонула во время фотосессии в ПетербургеРоссийская газета 08:38

Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы. Напомним, несчастный случай произошел на Стрелке Васильевского острова.

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

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