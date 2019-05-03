Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в ПетербургеРоссийская газета 08:38

Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы. Напомним, несчастный случай произошел на Стрелке Васильевского острова.
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Спасатели нашли тело утонувшей в Неве китайской туристки

Мойка7808:36

Спасатели нашли тело упавшей в Неву туристки из Китая

ТАСС09:03

Упавшую в Неву китаянку отнесло к Дворцовому мосту. Спасатели подняли на берег тело

Фонтанка.Ру08:50

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

РИА Новости09:05

Из Невы достали тело туристки из Китая

Gazeta.SPb08:24

В Неве нашли тело утонувшей туристки из Китая

78.ru08:12

В Неве обнаружили труп утонувшей китайской туристки

Петербургский дневник08:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Общество

Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов

Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.
Обновлено в 09:00
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Обновлено в 10:29
Спорт

Казанский «Зенит» сенсационно проиграл в финале Суперлиги

Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Авто

На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки

Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Общество

Алексей Текслер проинспектировал Троицк

Несмотря на праздничные выходные, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Троицком районе и Троицке Глава региона ознакомился с ходом посевной компании на полях «Троицкого элеватора», пообщался с руководителем предприятия Вальтером Магакяном, с комбайнерами.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика

Картину Нельсона Манделы продали на аукционе за 112 тысяч долларов

Обновлено вчера в 23:32
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Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
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Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту пожара в русской школе Сухума

Прокуратура абхазского города Сухум начала доследственную проверку по факту пожара в русской школе №2 им. А.С. Пушкина.
Обновлено в 13:53
Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико

Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
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В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода

В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, переходившего дорогу.
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Рубль снижается к доллару и растет к евро

Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
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Главный эндокринолог Кубани рассказала о том, как обезопасить себя от диабета

Советы ранее дал главврач ККБ № 1 Владимир Порханов. Главный косметолог Кубани дал в Instagram советы красоты.
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В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
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