В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессииРИА Новости 09:05

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу около 10:30 в центре Петербурга.

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

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