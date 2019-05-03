Туристка из Китая утонула во время фотосессии в ПетербургеРоссийская газета 08:38

Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы. Напомним, несчастный случай произошел на Стрелке Васильевского острова.

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Хоккей Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Общество Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».

Общество На Украине знаменитый завод «Свема» выставлен на продажу «за копейки» Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу.

Политика Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Транспорт Собянин отметил преимущества станции БКЛ «Савеловская» За четыре месяца станцией "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро воспользовались более 1 миллиона пассажиров.

Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Экономика Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.

Общество Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.

Кино Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов» Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.

Шоу-бизнес Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.

Шоу-бизнес Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».

Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Общество В Магасе запретили цирк шапито с животными В столице Республики Ингушетия - Магасе запретили представления передвижного цирка шапито, намеченные на 6 мая.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Единоборства Шлеменко одобрил отказ промоушена от Александра Емельяненко Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко рассказал о том, что думает по поводу расторжения контракта RCC с Александром Емельяненко, передает Sport24.

Армия и оружие Россия захотела продать Турции Су-57 Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.

Политика За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Армия и оружие Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР «Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.

Общество В Стамбуле открылась самая большая в Турции мечеть В стамбульском районе Чамлыджа состоялось официальное открытие самой большой в Турции мечети.

Шоу-бизнес Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.