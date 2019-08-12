Общество

Туристическую тропу на Камчатке заблокировали 70 голодных медведейВечерняя Москва 00:05

Популярный туристический маршрут на Камчатке оказался заблокирован 70 голодными медведями, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника, по территории которого пролегает данный путь.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Ученые сообщили о скоплении медведей на туристической тропе на Камчатке

РБК01:49

На Камчатке из-за нашествия голодных медведей в заказнике закрыт туристический маршрут

ТАССвчера в 23:33

70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Газета.Ruвчера в 22:56

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

Вести.Ruвчера в 23:00

Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Известиявчера в 23:01

На Камчатке медведь передразнил серых китов — видео

RT на русскомвчера в 14:17

Отмена проходных дней лососей на реке Озерной привела к голоду медведей Курильского озера на Камчатке

Камчатка-Информвчера в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Происшествия

В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском ребенок

Обновлено в 07:02
Происшествия

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова

Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Общество

Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки

Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

«Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова

Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.
Обновлено в 05:11
Футбол

Магнуссон об ударе Чалова: мы не хотим видеть такие вещи в футболе

В конце матча в штрафной "Сочи" игрок гостей Иван Миладинович локтем ударил форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 02:09
Политика

Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией

Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Транспорт

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Самолет-разведчик США пролетел у границы Калининградской области

Обновлено в 06:18
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Обновлено в 04:50
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Финансы

Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Хусаинов: «Нельзя было засчитывать гол „Ахмата“»

Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.
Обновлено в 07:11
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани

С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Власти продлили режим ЧС из-за взрывов в Каменке до 13 августа

Взрывы на военном складе в селе Каменка Красноярского края прекратились, однако режим ЧС на территории села Каменка продлен до 13 августа.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более тысячи человек

Обновлено вчера в 21:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное