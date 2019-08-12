Общество
Туристическую тропу на Камчатке заблокировали 70 голодных медведейВечерняя Москва 00:05
Популярный туристический маршрут на Камчатке оказался заблокирован 70 голодными медведями, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника, по территории которого пролегает данный путь.
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Отмена проходных дней лососей на реке Озерной привела к голоду медведей Курильского озера на Камчатке
Камчатка-Информвчера в 08:30
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
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Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более тысячи человек
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