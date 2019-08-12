Общество

Туристический маршрут на Камчатке заблокировали медведиНьюс-НН 06:33

В Камчатском крае «компания» голодных медведей в Кроноцком заповеднике заблокировала туристический маршрут «Загадки Хакыцина». Эксперты говорят о том, что зверям не хватает пищи, между ними часто возникают конфликты, поэтому маршрут лучше на время закрыть, пишет RNS.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Голодные медведи заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Говорит Москва00:14

Отмена проходных дней лососей на реке Озерной привела к голоду медведей Курильского озера на Камчатке

Камчатка-Информвчера в 08:30

Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Известиявчера в 23:01

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

Вести.Ruвчера в 23:00

70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Газета.Ruвчера в 22:56

На Камчатке медведь передразнил серых китов — видео

RT на русскомвчера в 14:17

На Камчатке из-за нашествия голодных медведей в заказнике закрыт туристический маршрут

ТАССвчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:57, Вашингтон
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Общество

Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов

Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Мужчина и ребенок исчезли во время наводнения в Швейцарии

Мужчина с девочкой исчезли на западе Швейцарии. Их автомобиль унес паводок, сообщили в радиотелекомпании RTS.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Теннис

Джокович оценил прогресс Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о прогрессе россиянина Даниила Медведева.
Обновлено в 02:42
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Политика

Россияне назвали важнейшее событие 1989 года

Больше половины опрошенных россиян считают самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

33-летний солист группы Artik & Asti стал отцом во второй раз

Артем Умрихин, известный под сценическим псевдонимом Артик, стал отцом во второй раз.
Обновлено в 07:26
Футбол

Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на информацию о том, что может покинуть команду.
Обновлено в 04:19
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Политика

Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма

Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Обновлено в 06:50
Политика

В киевских магазинах появились дневники с картой Украины без Крыма

В сети гипермаркетов в Киеве продают дневники, на которых изображена карта страны без Крымского полуострова.
Обновлено в 07:49
Общество

В ночь на 13 августа тамбовчане увидят пик метеорного потока Персеиды

В августе проходит звездопад Персеиды из созвездия Персей. Пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Культура

Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро

Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях

"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - заявил Зеленский.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки

В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Челябинске проведут проверку после ранения журналистки из пневматики

Обновлено в 08:44
Авто

Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada

Сибирские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, способный развивать скорость до 5 км/ч, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:52
Финансы

Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитов

Несмотря на общую привлекательность кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) из-за более низких процентных ставок, чем по рублевым кредитам, имеется риск курсовых колебаний на протяжении всего кредитного срока.
Обновлено в 04:03
Транспорт

Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное