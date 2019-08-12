Общество
Туристический маршрут на Камчатке заблокировали медведиНьюс-НН 06:33
В Камчатском крае «компания» голодных медведей в Кроноцком заповеднике заблокировала туристический маршрут «Загадки Хакыцина». Эксперты говорят о том, что зверям не хватает пищи, между ними часто возникают конфликты, поэтому маршрут лучше на время закрыть, пишет RNS.
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Отмена проходных дней лососей на реке Озерной привела к голоду медведей Курильского озера на Камчатке
Камчатка-Информвчера в 08:30
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В августе проходит звездопад Персеиды из созвездия Персей. Пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
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