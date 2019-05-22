Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристамиВести.Ru 05:26
Часть пассажиров автобуса оказалась заблокирована в перевернувшемся на бок автобусе. В российском посольстве пока информацией о пострадавших или погибших россиянах не располагают. Авария туристического автобуса произошла у города Монтериджиони на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией.
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