Политика

Туристам из России рекомендовали воздержаться от поездок в ТбилисиВзгляд.ру 03:12

Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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«Хотелось бы услышать осуждения этой некрасивой истории, — приводит слова Джабарова РИА Новости
, — однако пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего».
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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