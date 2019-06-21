Политика
Туристам из России рекомендовали воздержаться от поездок в ТбилисиВзгляд.ру 03:12
Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось
«Хотелось бы услышать осуждения этой некрасивой истории, — приводит слова Джабарова РИА Новости, — однако пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего».ФАН04:12
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Кино
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Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
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Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Футбол
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
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Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Экономика
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Один из крупнейших в Сингапуре холдингов Olam International, владелец 75 процентов долей «Русской молочной компании» Наума Бабаева, планирует выкупить остальную четверть акций.
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Названы лучшие города РФ для скейтбординга
Определены лучшие российские города для скейтбординга. Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Сочи.
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В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии
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Хакамада заявила, что ее «особенная» дочь вправе жить так, как хочет
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