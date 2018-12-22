Турист из России подозревается в вооруженном ограблении банковской конторы Sparebank 1 на острове Шпицберген. Сообщается, что 29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк и с угрозой овладел около 70 тысячами крон, передает «РИА Новости».

Туриста из России арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка

Происшествия Происшествия В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

Происшествия Происшествия 62 человека погибли из-за цунами в Индонезии 62 человека погибли, 20 — пропали без вести, а 584 — пострадали в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии.

Происшествия Происшествия В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.

Происшествия Происшествия В Японии шесть человек пострадали при взрыве в ресторане Как минимум шесть человек получили ранения при взрыве и пожаре в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги.

Происшествия Происшествия В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат Инцидент произошел в доме № 31/1 на Туристской улице. Аппарат был установлен на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже.

Происшествия Происшествия В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.

Происшествия Происшествия На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.

Происшествия Происшествия Автобус упал в кювет в Нижегородской области

Происшествия Происшествия Два частных дома загорелись в Новой Москве

Происшествия Происшествия Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).

Происшествия Происшествия В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

Происшествия Происшествия Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.

Происшествия Происшествия В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек.