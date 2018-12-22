Происшествия

Туриста из России арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка
Известия
вчера в 19:36

Турист из России подозревается в вооруженном ограблении банковской конторы Sparebank 1 на острове Шпицберген. Сообщается, что 29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк и с угрозой овладел около 70 тысячами крон, передает «РИА Новости».
Известиявчера в 19:36

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Туриста из России арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка

Известиявчера в 19:36

Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином

Lenta.ruвчера в 15:38

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Телеканал 360°вчера в 12:42

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Вести.Ruвчера в 11:30

Турист из России пытался ограбить банк на Шпицбергене

РИА Новостивчера в 11:22

Полиция Шпицбергена задержала россиянина по делу о попытке ограбить банк

RT на русскомвчера в 11:31

Безумное ограбление. В Арктике впервые ограбили банк

Красная весна21 декабря в 11:03
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62 человека погибли из-за цунами в Индонезии

62 человека погибли, 20 — пропали без вести, а 584 — пострадали в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии.
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Происшествия

В Японии шесть человек пострадали при взрыве в ресторане

Как минимум шесть человек получили ранения при взрыве и пожаре в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги.
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Происшествия

В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат

Инцидент произошел в доме № 31/1 на Туристской улице. Аппарат был установлен на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже.
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В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

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На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе

Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.
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На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).
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В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика

Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
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В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек.
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Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
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