Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попытокBFM.ru вчера в 23:25

Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

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