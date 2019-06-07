Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попытокBFM.ru вчера в 23:25
Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
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В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать более 40 лет
Говорит Москвавчера в 15:42
Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который не могли открыть сорок лет
Интерфаксвчера в 04:17
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