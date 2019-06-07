Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попытокBFM.ru вчера в 23:25

Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
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Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

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Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф

Lenta.ruвчера в 11:26

Турист случайно вскрыл сейф, который не поддавался 40 лет

Вести.Ruвчера в 11:35

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать более 40 лет

Говорит Москвавчера в 15:42

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

РИА Новостивчера в 10:54

Турист случайно вскрыл «навечно» запертый музейный сейф

МИР 24вчера в 05:39

Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который не могли открыть сорок лет

Интерфаксвчера в 04:17
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Происшествия

В Свердловской области загорелась исправительная колония

Обновлено в 02:48
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Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
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Музыка

Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
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Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
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Происшествия

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Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
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Общество

Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 10:03
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Политика

В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США

Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.
Обновлено в 03:31
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Законопроектом предусматривается ответственность за деяния, направленные на организацию оказания сексуальных услуг с использованием кукол, предназначенных для полового сношения или иных действий сексуального характера, а равно содержание притонов или систематическое предоставление помещений для оказания сексуальных услуг с использованием таких кукол.
Обновлено вчера в 20:29
Единоборства

Нурмагомедов открестился от статуса самого высокооплачиваемого бойца UFC

Обновлено в 03:53
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Обновлено вчера в 22:20
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Политика

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Происшествия

В Оренбургской области три человека погибли при пожаре

Обновлено в 02:08
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«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Здоровье

Брянцы пожаловались на беспрерывно курящего врача травмпункта

Жалоба на врачей травмпункта в Бежицком районе Брянска была оставлена на областном портале государственных медицинских услуг.
Обновлено в 01:30
Здоровье

Зеленая аптека: какие аналоги антибиотиков есть у природы

Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Ополченцы Донбасса обратили в бегство украинских военных

Боевики были обращены в бегство.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
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