Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 летГазета.Ru 13:45

Канадский турист случайно открыл сейф, который не могли вскрыть более 40 лет, пишет Global News. По словам 36-летнего Стивена Миллса, который приехал с семьей в музей в провинции Альберта, он просто решил попробовать комбинацию, пришедшую на ум - 20,40, 60.
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Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Газета.Ru13:45

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать более 40 лет

Говорит Москва15:42

Турист случайно вскрыл «навечно» запертый музейный сейф

МИР 2405:39

Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф

Lenta.ru11:26

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

РИА Новости10:54

Турист случайно вскрыл сейф, который не поддавался 40 лет

Вести.Ru11:35

Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который не могли открыть сорок лет

Интерфакс04:17
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