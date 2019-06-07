Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 летГазета.Ru 13:45
Канадский турист случайно открыл сейф, который не могли вскрыть более 40 лет, пишет Global News. По словам 36-летнего Стивена Миллса, который приехал с семьей в музей в провинции Альберта, он просто решил попробовать комбинацию, пришедшую на ум - 20,40, 60.
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