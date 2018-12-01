Происшествия

Турист из России пытался ограбить банк на Шпицбергене
РИА Новости
11:22

Полиция норвежского Лонгьира на Шпицбергене подозревает 29-летнего россиянина в ограблении банка, сообщается на сайте губернатора архипелага. Ограбление произошло в пятницу в Sparebank 1 Nord-Norge в норвежском Лонгьире.
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Шпицберген
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