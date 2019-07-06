Футбол

Тургай Мохбалиев подписал контракт с «Уфой»РИА Новости 03:20

Мохбалиев подписал с "Уфой" долгосрочный контракт. В сезоне-2018/19 Мохбалиев, которому в январе исполнилось 19 лет, сыграл 28 матчей за молодежную команду "Спартака" и забил два гола.
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Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой»

Советский спорт03:25

«Уфа» приобрела экс-защитника юношеской команды «Спартака»

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«Уфа» объявила о трансфере воспитанника «Спартака»

Евро-футбол.ру03:13

19-летний воспитанник «Спартака» перешел в «Уфу»

Спорт-Экспресс02:23
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Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка

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Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой

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Режиссёр Андрей Кончаловский не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесёт его художественный фильм "Грех" в подарок папе римскому Франциску.
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Обновлено в 02:06
Происшествия

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Обновлено в 02:42
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

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Происшествия

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"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

К Борису Джонсону приставили круглосуточную охрану

Сотрудники правоохранительных органов Британии круглосуточно охраняют кандидата на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:29
Общество

Ученые опубликовали видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 12:32
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Политика

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Обновлено вчера в 08:59
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Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на севере Москвы, в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 03:30
Музыка

Блогер Верона из Серпухова снялась в клипе Артура Пирожкова

Блогер Верона, прославившаяся в интернете благодаря зажигательным танцам, снялась в клипе шоумена Александра Реввы, ведущего сольную деятельность под псевдонимом Артур Пирожков.
Обновлено вчера в 12:16
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Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
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Более 600 рейсов отменены в аэропорту Пекина

Почти 600 авиарейсов были отменены сегодня, 6 июля, в пекинском международном аэропорту «Шоуду» из-за плохих погодных условий.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика

В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург

Обновлено вчера в 06:50
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

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Обновлено вчера в 17:28
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

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Секретные документы химбазы из дела Скрипалей нашли на помойке

Документы с отметкой «совершенно секретно» из лаборатории в Портон-Дауне, где проводилась экспертиза вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, обнаружены на помойке в Лондоне.
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