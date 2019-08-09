Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российскимРИА Новости 12:12

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
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Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
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Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским

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РЕН ТВ15:22

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл немецкий вингер Лерой Сане, получивший травму в первом тайме матча за Суперкубок Англии.
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
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В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
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Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
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Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Догу Перинчек
Турецкий политик
Турецкий политик.
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