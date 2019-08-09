Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российскимРИА Новости 12:12
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
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с чего всё началось
Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.РИА Новости12:12
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Происшествия
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»
Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В США задержали мужчину с оружием и в бронежилете
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare может появиться режим королевской битвы
Инсайдер LongSensation сообщил, что в Call of Duty: Modern Warfare появится режим королевской битвы.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо маленькой дочери
Рики Мартин обнародовал в своем микроблоге фотографию, на которой держит малышку на руках, при этом, если лицо артиста не попало в кадр, то Люсию наоборот можно рассмотреть очень подробно.
Обновлено в 04:17
Футбол
Медведев объяснил желание экс-футболистов «Зенита» играть за «Сочи»
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему многие футболисты сине-бело-голубых переходят в "Сочи".
Обновлено в 14:12
Футбол
Гвардиола назвал сроки восстановления Сане
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл немецкий вингер Лерой Сане, получивший травму в первом тайме матча за Суперкубок Англии.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
Обновлено в 15:50
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Теннис
Медведев пробился в полуфинал турнира в Монреале
Обновлено в 16:17
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой
Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Футбол
Азар выбрал номер Роналду в «Реале»
Обновлено в 13:19
Общество
В Новгородской области ливни размыли участки дорог в двух районах
В Новгородской области сегодня, 9 августа, перекрыли движение на нескольких участках дорог в Демянском и Марёвском районах, дорожное покрытие которых разрушилось из-за проливных дождей.
Обновлено в 11:25
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55