Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российскимИзвестия 14:55
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы. Об этом в пятницу, 9 августа, заявил глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.
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Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.РИА Новости12:12
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