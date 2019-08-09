Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российскимRT на русском 14:39

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
РИА Новости12:12

Подробнее о событии

Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским

РБК16:09

В Турции Эрдогана призвали признать Крым российским регионом

РЕН ТВ15:22

Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским

Вести.Ru13:04

Турецкий политик объяснил важность признания Эрдоганом Крыма российским

Московский Комсомолец14:40

Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским

RT на русском14:39

Турецкий политик объяснил, почему Эрдоган должен признать Крым российским

Газета.Ru15:09

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

РИА Новости12:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Политика

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Наука

В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита

Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Политика

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 16:51
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено в 08:11
Космос

В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль

Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Обновлено в 17:23
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

Обновлено в 15:52
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

КНДР произвела запуск двух ракет

Обновлено в 17:47
Гаджеты

Беззвучные сообщения и анимированные эмодзи. Telegram представил новые функции

Мессенджер Telegram представил новые функции — в частности, пользователям после установки обновления будут доступны отправка беззвучных сообщений и анимированные эмодзи.
Обновлено в 16:31
Теннис

Теннисист Медведев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Обновлено в 13:11
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Бавария» может вернуть Манджукича

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский «Ювентус» этим летом. На 33-летнего нападающего претендует мюнхенская «Бавария».
Обновлено в 17:00
Экономика

Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода

Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:12
Общество

ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:49
Общество

Сельдяного короля впервые заметили у берегов России

Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Догу Перинчек
Турецкий политик
Турецкий политик.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное