Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российскимRT на русском 14:39
Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.
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Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.РИА Новости12:12
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