Футбол

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболистаРИА Новости 03:07

Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания. Причиной такого решения стал тот факт, что селекционная служба перепутала одного футболиста с другим, сообщает Foroyaa.
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Турецкий клуб случайно подписал не того футболиста и через сутки разорвал с ним контракт

Sport24.ru05:02

Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

Lenta.ruвчера в 16:53

Турецкий клуб вместо игрока серии A подписал его однофамильца-любителя и на следующий день расторг с ним контракт

Спорт-Экспресс05:30

Турецкий клуб случайно купил не того футболиста и разорвал с ним контракт

Чемпионат04:15

Футбольный клуб по ошибке купил не того игрока и расторг с ним контракт

Газета.Ru04:33

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста

РИА Новости03:07

Турецкий клуб купил не того футболиста и расторг с ним контракт спустя сутки

Матч ТВ05:59
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Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

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В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией

В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
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Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
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«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
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Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

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Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
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Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

Обновлено в 06:37
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более триллиона рублей.
Обновлено в 07:26
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ

Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Кино

Фонд Абрамовича поддержит фильм по роману Иванова

Созданный недавно Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», учредителем которого является бизнесменом Роман Абрамович, объявил, что в этом году частично профинансирует три картины.
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Интернет

Microsoft запретит запускать свои игры на устаревших Windows

Технологическая компания Microsoft планирует запретить пользователям старых операционных систем играть в онлайн-игры компании.
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Авто

Lada подняла цену на модификацию Vesta Cross

Модификация седана Lada Vesta Cross увеличилась в цене за первую половину июля. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
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Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию

Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.
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Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 17:12
Авто

Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» на автомате

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) опубликовал первые фотографии внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:27
Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Политика

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол

Зидан вернулся в расположение «Реала» после кончины брата

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в расположение команды в Монреале после кончины брата, сообщает Marca.
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В Госдуму внесен законопроект об исках к россиянам под санкциями

Законопроект предполагает, что Россия не будет считать легитимными решения иностранных судов в отношении российских граждан и компаний, попавших под санкции США и других иностранных государств.
Обновлено в 06:35
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
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Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
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Пол Щехура стал игроком «Торпедо»

Нападающий Пол Щехура будет играть за «Торпедо», информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.
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