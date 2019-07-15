Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболистаРИА Новости 03:07
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания. Причиной такого решения стал тот факт, что селекционная служба перепутала одного футболиста с другим, сообщает Foroyaa.
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Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Конюхов совершит погружение к месту гибели линкора «Новороссийск»
Путешественник Федор Конюхов во вторник совершит тренировочное погружение к месту гибели линкора "Новороссийск", чтобы отработать водолазные навыки перед экспедицией к останкам броненосца "Петропавловск" в Жёлтом море, сообщил РИА Новости директор Центра морских исследований и технологий (Севастополь) Дмитрий Татарков.
Обновлено вчера в 06:53
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Наука
Риск развития деменции снизится, если вести здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни человека значительно уменьшает риск развития деменции, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:35
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06
Общество
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Кино
Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»
Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Теннис
Флинк проиграла Большовой в первом круге турнира в Бухаресте
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.
Обновлено в 06:31
Спорт
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Обновлено вчера в 20:58