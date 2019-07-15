Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания. Причиной такого решения стал тот факт, что селекционная служба перепутала одного футболиста с другим, сообщает Foroyaa.

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста

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