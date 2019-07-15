Футбол

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболистаРИА Новости 03:07

Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания. Причиной такого решения стал тот факт, что селекционная служба перепутала одного футболиста с другим, сообщает Foroyaa.
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Турецкий «Менеменспор» опроверг информацию, что по ошибке подписал не того футболиста

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Турецкий «Менеменспор» отрицает, что подписал по ошибке не того футболиста

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Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста

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Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

Lenta.ruвчера в 16:53
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Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
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Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
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Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД

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Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
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Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
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В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
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