Футбол

Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКАГазета.Ru 00:45

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
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СМИ: «Бешикташ» включился в борьбу за Влашича

Спорт-Экспрессвчера в 22:35

Влашичем интересуется еще один турецкий клуб

Матч ТВ00:52

Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА

Газета.Ru00:45

«Бешикташ» может перехватить Влашича у ЦСКА

Sport24.ruвчера в 23:54

«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича

Чемпионатвчера в 23:46

«Бешикташу» нужен лидер ЦСКА

Sport.ru01:59

«Бешикташ» вступил в борьбу за Влашича

Советский спорт01:44
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Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Обновлено вчера в 14:52
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель

По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Хоккей

Сорокин: награды от КХЛ Метсола получил заслуженно

Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола заслуженно получил награды от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин.
Обновлено 30 мая в 16:56
Политика

В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»

В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Культура

Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу

Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова

Адвокаты же указали, что Киркоров с концертом выступал не в ресторане, а на Летней эстраде местной филармонии.
Обновлено в 01:29
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Ольга Кабо показала редкий архивный снимок с Александром Абдуловым

Показав совместный редкий архивный снимок, сделанный много лет назад, звезда напомнила своим подписчикам, что 29 мая артисту могло бы исполниться 66-лет, если бы его не забрал тяжёлый недуг.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Путин присвоил имена великих россиян аэропортам

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Кино

Роберт Паттинсон утверждён на роль Бэтмена

Американский актёр Роберт Паттинсон, прославившийся после исполнения роли вампира Эдварда Каллена в фильмах «Сумерки», утверждён на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

В Петербурге возмутились предложением кастрировать мужей бесплатно

Жители Петербурга возмутились рекламным объявлением ветклиники, которое появилось у станции метро "Улица Дыбенко".
Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью

Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено вчера в 06:27
Футбол

«Зенит» заинтересовался защитником «Краснодара»

Обновлено вчера в 10:20
Здоровье

На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Авто

Кросс-купе Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне

Компания Skoda официально представила новое кросс-купе Vision GT на Международном автосалоне в Шэньчжэне, который открылся сегодня 1 июня.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Обновлено в 00:31
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено 30 мая в 06:24
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Энергетика

Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
Обновлено в 00:44
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся

Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Обновлено вчера в 23:32
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу.
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