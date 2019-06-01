Футбол
Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКАГазета.Ru 00:45
Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель
По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Сорокин: награды от КХЛ Метсола получил заслуженно
Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола заслуженно получил награды от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин.
Обновлено 30 мая в 16:56
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова
Адвокаты же указали, что Киркоров с концертом выступал не в ресторане, а на Летней эстраде местной филармонии.
Обновлено в 01:29
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Ольга Кабо показала редкий архивный снимок с Александром Абдуловым
Показав совместный редкий архивный снимок, сделанный много лет назад, звезда напомнила своим подписчикам, что 29 мая артисту могло бы исполниться 66-лет, если бы его не забрал тяжёлый недуг.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Кино
Роберт Паттинсон утверждён на роль Бэтмена
Американский актёр Роберт Паттинсон, прославившийся после исполнения роли вампира Эдварда Каллена в фильмах «Сумерки», утверждён на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
В Петербурге возмутились предложением кастрировать мужей бесплатно
Жители Петербурга возмутились рекламным объявлением ветклиники, которое появилось у станции метро "Улица Дыбенко".
Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью
Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено вчера в 06:27
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Краснодара»
Обновлено вчера в 10:20
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Экономика
Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП
Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
Кросс-купе Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Компания Skoda официально представила новое кросс-купе Vision GT на Международном автосалоне в Шэньчжэне, который открылся сегодня 1 июня.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ
Обновлено 30 мая в 06:24
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Энергетика
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
Обновлено в 00:44
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся
Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Обновлено вчера в 23:32