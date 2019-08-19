с чего всё началось

Северо-западную границу Сирии перешла колонна турецкой армии с оружием и боеприпасами, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на агентство SANA. Анкара собирается доставить оружие повстанцам, которые борются с войсками правительства в Хан-Шейхуне.

Политика В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.

Энергетика Нефть Brent снова не может пробиться к $60 за баррель Нефть марки Brent проводит торги в плюсе, однако пока не может пробиться к «символической» отметке $60 за баррель, 19 августа передает агентство Reuters.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Происшествия В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Политика Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Шоу-бизнес Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.

Политика Владимир Путин прибыл во Францию Президент России Владимир Путин начал однодневный визит во Францию.

Происшествия В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.

Экономика Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5% Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".

Политика Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2» Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.

Политика Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Политика Главред NYT призвал сотрудников «забыть о связи Трампа с Россией» Из просочившейся в сеть расшифровки обращения главного редактора The New York Times к сотрудникам стало известно, что он призывает их сместить акценты с освещения предполагаемого сговора Трампа с Россией на вопросы расизма.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Происшествия Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.

Гаджеты 6 сентября Huawei представит топовую платформу Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах Mate 30 Выставка Huawei пройдет под лозунгом «Переосмысление эволюции», и почти наверняка эти слова касаются топовой однокристальной платформы Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах серии Mate 30.

Футбол «Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Баскетбол Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.