Армия и оружие

Турецкие военные перешли сирийскую границуИжевскИнфо.РУ 06:12

Северо-западную границу Сирии перешла колонна турецкой армии с оружием и боеприпасами, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на агентство SANA. Анкара собирается доставить оружие повстанцам, которые борются с войсками правительства в Хан-Шейхуне.
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«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — цитирует SANA
 заявление МИД.
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