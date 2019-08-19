Армия и оружие
Турецкие военные перешли сирийскую границуИжевскИнфо.РУ 06:12
Северо-западную границу Сирии перешла колонна турецкой армии с оружием и боеприпасами, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на агентство SANA. Анкара собирается доставить оружие повстанцам, которые борются с войсками правительства в Хан-Шейхуне.
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с чего всё началось
«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — цитирует SANA заявление МИД.RT на русском04:26
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