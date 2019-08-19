с чего всё началось

Турецкая военная техника пересекла границу Сирии и движется в сторону города Хан-Шейхун провинции Идлиб, сообщает МИД Сирии.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Экономика НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России "По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.

Происшествия Российский подросток убил пять человек топором В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.

Игры Первое дополнение для «Метро: Исход» получило дату выхода Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».

Экономика Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.

Экономика Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех» По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.

Авто В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Политика Во Франции призвали вернуть Россию в G8 Политик и экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр заявил, что Парижу следует принять независимую позицию и отказаться от санкций против Москвы, а также содействовать возвращению России в G8.

Экономика Дональд Трамп в Twitter требует от ФРС снизить учетную ставку и начать количественное смягчение Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к ФРС США, потребовав снизить учетную ставку на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (программа количественного смягчения).

Шоу-бизнес Игорь Николаев снял обручальное кольцо Поклонники 59-летнего Игоря Николаева обеспокоены тем, что в последнее время артист не носит обручального кольца.

Происшествия В Севастополе мусоровоз снес 15 машин По предварительной информации, автомобили снес мусоровоз, у которого отказали тормоза.

Политика В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Баскетбол Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Шоу-бизнес Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.

Политика Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Армия и оружие Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.