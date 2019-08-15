Экономика
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»Известия 02:31
В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «всё включено» в отелях. Об этом 14 августа сообщает Ассоциация туроператоров.
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В Турции хотят запретить «все включено», чтобы туристы больше тратили в магазинах
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