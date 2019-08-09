Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

Шоу-бизнес Вилли Токарев был болен раком простаты В Москве простились с шансонье Вилли Токаревым. По уточнённым данным исполнитель был болен раком простаты.

Политика В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Экономика ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.

Футбол Президент «Салюта»: «Раньше Кокорина и Мамаева видели только по телевизору» Президент белгородского "Салюта" Александр Щеглов рассказал об ожиданиях матча с командой Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14 Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

Футбол Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо» Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.

Авто Hyundai обновил кроссовер Tucson В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.

Происшествия При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома» Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Культура Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.

Транспорт В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.

Общество В Греции объявили высший уровень пожарной опасности В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.

Политика В ЕС озаботились выявлением российских паспортов у жителей Донбасса Собеседник агентства подчеркнул, что службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и представительствами ЕС в Москве и Киеве разрабатывают руководство по идентификации бывших граждан Украины, получивших российские паспорта в Донбассе.

Экономика В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Происшествия На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске поь инициативе России.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Общество Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке Вода за прошедшие сутки ушла еще из пяти подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае и Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Происшествия В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".

Политика Депутат Рады заявил, что Россия является воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Россия является «воюющей стороной» из-за Крыма.