Политика
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российскимРоссийская газета 02:11
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
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Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.РИА Новостивчера в 12:12
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Турецкий политик объяснил важность признания Эрдоганом Крыма российским
Московский Комсомолецвчера в 14:40
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