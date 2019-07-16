Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиянРоссийская газета вчера в 12:48
Турецкие отельеры рассылают своим партнерам по бизнесу в России спецпредложения на июль и август, предлагающие отдых со скидкой в 10-15 процентов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Этот ход - способ исправить последствия повышения цен в начале года.
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Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером
Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Обновлено в 02:26
Футбол
Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»
Обновлено в 02:44
Хоккей
«Автомобилист» представил специальную форму для предсезонных турниров
"Автомобилист" в своем официальном Twitter представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено вчера в 06:37
Спорт
Аккаунт Кошелевой в Instagram взломали
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника, который хотел ее поцеловать
На что София быстро отреагировала и оттолкнула мужчину рукой. После этого поклонник смутился и вышел из зрительного зала.
Обновлено в 02:24
Общество
Главный нарколог Минздрава предложил выселить алкомаркеты на пустыри
Ранее, как писал News.ru, Минфин согласился с Минздравом, предлагавшим повысить «нижний порог» по продаже алкоголя до 21 года.
Обновлено в 04:59
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Москве задержана мать пациента детского хосписа
В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30