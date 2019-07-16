Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиянРоссийская газета вчера в 12:48

Турецкие отельеры рассылают своим партнерам по бизнесу в России спецпредложения на июль и август, предлагающие отдых со скидкой в 10-15 процентов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Этот ход - способ исправить последствия повышения цен в начале года.
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В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

RT на русскомвчера в 12:03

Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

ТАССвчера в 13:48

Турецкие отели снизили цены из-за оттока россиян

URA.Ruвчера в 10:47

Отдых в Турции в середине сезона стал дешевле на 10-15%

РЕН ТВвчера в 19:03

АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

РБКвчера в 11:22

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Интерфаксвчера в 09:47

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

РИА Новостивчера в 07:36
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
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Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
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Обновлено в 03:59
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

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Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Происшествия

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Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером

Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
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Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
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«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

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Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Обновлено в 02:44
Хоккей

«Автомобилист» представил специальную форму для предсезонных турниров

"Автомобилист" в своем официальном Twitter представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры.
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

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Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
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Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

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София Ротару оттолкнула поклонника, который хотел ее поцеловать

На что София быстро отреагировала и оттолкнула мужчину рукой. После этого поклонник смутился и вышел из зрительного зала.
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Главный нарколог Минздрава предложил выселить алкомаркеты на пустыри

Ранее, как писал News.ru, Минфин согласился с Минздравом, предлагавшим повысить «нижний порог» по продаже алкоголя до 21 года.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
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«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

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Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

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В Москве задержана мать пациента детского хосписа

В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
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