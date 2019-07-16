Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиянРоссийская газета вчера в 12:48

Турецкие отельеры рассылают своим партнерам по бизнесу в России спецпредложения на июль и август, предлагающие отдых со скидкой в 10-15 процентов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Этот ход - способ исправить последствия повышения цен в начале года.
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Отдых в Турции в середине сезона стал дешевле на 10-15%

РЕН ТВвчера в 19:03

Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

ТАССвчера в 13:48

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Интерфаксвчера в 09:47

В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

RT на русскомвчера в 12:03

АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

РБКвчера в 11:22

Турецкие отели снизили цены из-за оттока россиян

URA.Ruвчера в 10:47

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

РИА Новостивчера в 07:36
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Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика

В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели

В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17

Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.
Обновлено в 04:35
Общество

Госдума одобрила инициативу о возвращении курилок в аэропорты

Законопроект, предлагающий вернуть курилки в аэропорты, приняла в первом чтении Госдума РФ на заседании во вторник 16 июля.
Обновлено вчера в 09:04
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Кино

Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
Обновлено в 02:54
Политика

На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»

Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

Владельцам автомобилей, которые не пропустили карету скорой помощи, грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от трёх до 12 месяцев.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Кредитная нагрузка россиян за пять лет выросла в 1,5 раза

В настоящее время, как и последние пять лет, начиная с 2014 года, в стране наблюдается снижение уровня доходов.
Обновлено в 01:31
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Общество

Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан

В России могут ввести реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума, заявили в Минтруде.
Обновлено в 05:24
Политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам

В среду, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Обновлено в 01:18
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:43
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