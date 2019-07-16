Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиянРоссийская газета 12:48

Турецкие отельеры рассылают своим партнерам по бизнесу в России спецпредложения на июль и август, предлагающие отдых со скидкой в 10-15 процентов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Этот ход - способ исправить последствия повышения цен в начале года.
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Турецкие отели снизили цены для российских туристов

ТАСС13:48

Турецкие отели снизили цены из-за оттока россиян

URA.Ru10:47

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

РИА Новости07:36

В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

RT на русском12:03

АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

РБК11:22

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Интерфакс09:47

Турецкие отели обрушили цены для россиян

Газета.Ru12:51
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Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400

Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.
Обновлено в 13:29
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Малиновский перешел в «Аталанту»

Обновлено в 10:16
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В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
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Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
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Политика

Сегодня на Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, передает корреспондент The Moscow Post.
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Шоу-бизнес

Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк

Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.
Обновлено в 08:26
Спорт

Самодурова выбрала музыку, под которую будет выступать в новом сезоне

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова на своей странице в Instagram сообщила, что в короткой программе будет выступать под музыку Gipsy Kings в предстоящем сезоне.
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Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Космос

«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»

Обновлено в 11:32
Кино

Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках

47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика

Офис Зеленского заявил, что Венгрия вмешивается в выборы в Раду

Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен ограничить венгерским политикам возможность встречаться с кандидатами в депутаты Верховной Рады перед выборами.
Обновлено в 07:38
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее

Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Политика

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Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман

Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Космос

Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner

У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

Обновлено в 09:40
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Интернет

Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000

Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали

В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Футбол

УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева

По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на € 50 тыс. 3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019 / 20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.
Обновлено в 12:53
Политика

Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий

Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о первом достижении сына

На лондонской премьере фильма «Король лев» молодой отец похвастался первыми успехами сына Арчи.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Обновлено в 12:53
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