Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиянРоссийская газета вчера в 12:48
Турецкие отельеры рассылают своим партнерам по бизнесу в России спецпредложения на июль и август, предлагающие отдых со скидкой в 10-15 процентов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Этот ход - способ исправить последствия повышения цен в начале года.
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Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Культура
Экстренно госпитализирован звезда «Улицы разбитых фонарей»
Звезда "Улицы разбитых фонарей" актер Юрий Кузнецов был экстренно прооперирован, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:50
Политика
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ была представили в июне на военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты
Apple показала смайлики, которые появятся в новых iPhone
До представления новых iPhone еще есть время, но уже сейчас производитель показал некоторые смайлики, которые будут присутствовать в этих девайсах.
Обновлено в 02:04
Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
Система представляет собой единый архив органов загсов России и должна давать гражданам возможность получать справки о браках, рождениях и смертях по месту жительства или пребывания.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
Обновлено в 02:31
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Обновлено в 00:45
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Apple может вернуться к радужному логотипу
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров снимком в старости объявил закрытым популярный флешмоб
Известный артист Филипп Киркоров принял участие в популярном флешмобе, опубликовав в Instagram снимок в старости.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Жительница Екатеринбурга через суд вернула стоимость Tesla
Екатеринбурженка через суд вернула стоимость автомобиля Tesla, у которого перестали работать электронные ключи, плюс штраф - в общей сложности почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 02:46
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30