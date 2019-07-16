Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиянРоссийская газета вчера в 12:48
Турецкие отельеры рассылают своим партнерам по бизнесу в России спецпредложения на июль и август, предлагающие отдых со скидкой в 10-15 процентов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Этот ход - способ исправить последствия повышения цен в начале года.
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Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку
После публикации нового видео с пытками заключенных в ярославской колонии ИК-1 началась проверка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:40
Футбол
Агент опроверг слухи о переходе Краневиттера в «Дженоа»
Агент футболиста петербургского "Зенита" Матиаса Краневиттера Эрнан Берман опроверг слухи о возможном переходе аргентинского полузащитника в итальянский "Дженоа".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу
Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.
Обновлено 15 июля в 03:11
Происшествия
Голунов вызван в Следственный комитет
Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Краснодаре пресекли контрабанду леопардов и тигра
В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России на самолете двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигра, сообщает 17 июля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 07:11
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
37-летняя Вера Брежнева показала, как хочет выглядеть в старости
В последние дни в Instagram набрал популярность флешмоб, в рамках которого селебрити и рядовые пользователи социальной сети показывают, как могли бы выглядеть в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:50
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана новым главой Еврокомиссии
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен займет пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 13:51
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Porsche тестирует виртуальную реальность в авто
Система мультимедиа в автомобилях будущего использует за основу технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 05:20
Политика
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам
Украинским морякам, незаконно пересекшим российскую границу в Керченском проливе, было бы гуманно изменить меру пресечения.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Вице-премьер Италии рассказал об угрозах украинцев
Вице-премьер и глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил об угрозах и готовящемся покушении со стороны группы украинцев.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост
В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье
Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
В НИИ скорой помощи после ремонта открыли новое отделение
В НИИ скорой помощи ремонтируется по два отделения в год, и скоро дойдет очередь и до остальных.
Обновлено в 06:33
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10