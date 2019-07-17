Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоровТАСС вчера в 13:48
Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей. Об этом во вторник сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Политика
Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса
Кучму обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Кино
Съемки фильма «Сердце пармы» с Бондарчуком начали в Пермском крае
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:22
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Экономика
МЭР объяснило рост промышленного производства
Ускорение роста промышленного производства в июне до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, следует из «Картины о динамике промышленного производства», подготовленной Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Футбол
Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт прибыл на медобследование в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 03:40
Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Британские морпехи понесли «поражение» от эстонских ополченцев
Роль оккупантов играли ополченцы Союза обороны Эстонии («Кайтселийта») из числа жителей острова.
Обновлено в 00:12
Общество
В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады
Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33