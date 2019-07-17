Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туроператоровТАСС вчера в 13:48

Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей. Об этом во вторник сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).
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В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

RT на русскомвчера в 12:03

Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

ТАССвчера в 13:48

Турецкие отели снизили цены из-за оттока россиян

URA.Ruвчера в 10:47

Отдых в Турции в середине сезона стал дешевле на 10-15%

РЕН ТВвчера в 19:03

АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

РБКвчера в 11:22

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Интерфаксвчера в 09:47

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

РИА Новостивчера в 07:36
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика

Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса

Кучму обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Кино

Съемки фильма «Сердце пармы» с Бондарчуком начали в Пермском крае

Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:22
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Мужчина умер после купания в море

В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Экономика

МЭР объяснило рост промышленного производства

Ускорение роста промышленного производства в июне до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, следует из «Картины о динамике промышленного производства», подготовленной Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 12:45
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Политика

Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Футбол

Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт прибыл на медобследование в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Борисов допустил поступление С-500 в войска в 2020 году

Обновлено в 03:13
Политика

Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Британские морпехи понесли «поражение» от эстонских ополченцев

Роль оккупантов играли ополченцы Союза обороны Эстонии («Кайтселийта») из числа жителей острова.
Обновлено в 00:12
Общество

В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады

Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Наука

Предсказана экологическая катастрофа в Сибири

Обновлено в 03:43
Политика

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров

В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
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