Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоровТАСС вчера в 13:48
Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей. Об этом во вторник сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Почему подешевел Bitcoin. В Сенате США прошли слушания по токену Facebook
16 июля в Комитете Сената США по банковским, жилищным и городским делам прошли слушания, в которых поучаствовал глава Calibra Дэвид Маркус, пишет TechCrunch.
Обновлено в 06:02
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Политика
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Авто
УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКПП
Автопроизводитель «Патриоту» с АКПП решил устроить заезд по крупнейшим российским городам.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Технологии
Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза
По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено
Бард Александр Новиков, который значился фигурантом дела о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, СК утверждает, что расследование пока продолжается.
Обновлено в 05:26
Кино
Шнуров станет голосом инопланетянина в новом мультфильме
Обновлено в 07:20
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
ЖКХ
В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Сбивший пешеходов в Лондоне выходец из Судана признан виновным
Суд в Лондоне признал 29-летнего выходца из Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство по двум пунктам за наезд на пешеходов на Парламентской площади в августе 2018 года.
Обновлено в 07:40
Космос
Toyota и JAXA объединяют усилия для создания пилотируемого лунохода
В марте нынешнего года, напомним, Toyota и JAXA представили концепцию пилотируемого лунохода.
Обновлено в 07:39
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу
Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу Ведущий признался, что старается уделять шестилетнему Платону максимум времени.
Обновлено в 08:07