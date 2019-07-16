Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристовРИА Новости 07:36

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
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Турецкие отели снизили цены из-за оттока россиян

URA.Ru10:47

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

РИА Новости07:36

В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

RT на русском12:03

АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

РБК11:22

Турецкие отели снизили цены для россиян

Московский Комсомолец09:56

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Интерфакс09:47

Отели Турции снижают цены для российских туристов из-за низкого спроса

Коммерсантъ12:16
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Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Кино

Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»

Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика

Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.
Обновлено в 12:21
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35, заявил Эспер

Обновлено в 11:45
Политика

«Слуга народа» Зеленского на Украине лидирует, но с разными прогнозами

Клоуны и аферисты Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил граждан, что во время проведения выборов в Верховную раду возможно появление множества аферистов.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Общество

В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев

Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Культура

Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Армия и оружие

На что способен С-500 «Прометей», пытаются понять в США

Обновлено в 06:50
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США

Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире

Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Экономика

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
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