Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристовРИА Новости 07:36
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
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Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Кино
Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»
Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.
Обновлено в 12:21
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35, заявил Эспер
Обновлено в 11:45
Политика
«Слуга народа» Зеленского на Украине лидирует, но с разными прогнозами
Клоуны и аферисты Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил граждан, что во время проведения выборов в Верховную раду возможно появление множества аферистов.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено в 01:30
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Экономика
В России оптовые цены на сахар рекордно упали
В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Экономика
Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%
Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34