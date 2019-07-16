Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристовРИА Новости 07:36
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
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Политика
ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств
Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
Обновлено в 11:55
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Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
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Обновлено в 13:45
Политика
Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
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Политика
27 кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации
Избирательные комиссии отказались регистрировать 27 кандидатов в муниципальные депутаты Москвы.
Обновлено в 04:16
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
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Спорт
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Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
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Происшествия
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В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Посетители зоопарка закидали панду камнями
В одном из пекинских зоопарков панду по кличке Мэнда закидали камнями.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первом достижении сына
На лондонской премьере фильма «Король лев» молодой отец похвастался первыми успехами сына Арчи.
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Футбол
«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:54
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 07:56
Политика
Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении покинуть пост главы Минобороны ФРГ независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 13:59
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Политика
Омбудсмены России и Украины обменялись списками заключенных
Обновлено в 09:28
Политика
В Киеве заявили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными
В течение месяца пройдет обмен заключенными между Россией и Украиной, об этом договорились внешнеполитические советники и помощники президентов стран "нормандской четверки", заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 14:38
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране.
Обновлено в 13:08
Здоровье
Британские врачи разделили девочек-близнецов со сросшимися головами
Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
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Футбол
Алексей Миранчук рассказал о своем будущем в Европе
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Полиция Италии разоблачила заговор украинских нацистов
В прокуратуре Турина (Италия) прокомментировали шокирующие выводы следствия о причастности к заговору нацистов из Украины.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский обсудил с Меркель по телефону ситуацию в Донбассе
«Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:11