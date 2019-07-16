Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.

Политика ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.

Происшествия Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.

Политика Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Политика 27 кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации Избирательные комиссии отказались регистрировать 27 кандидатов в муниципальные депутаты Москвы.

Политика Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.

Происшествия Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Происшествия Посетители зоопарка закидали панду камнями В одном из пекинских зоопарков панду по кличке Мэнда закидали камнями.

Шоу-бизнес Принц Гарри рассказал о первом достижении сына На лондонской премьере фильма «Король лев» молодой отец похвастался первыми успехами сына Арчи.

Политика Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Политика Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении покинуть пост главы Минобороны ФРГ независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.

Гаджеты Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.

Политика В Киеве заявили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными В течение месяца пройдет обмен заключенными между Россией и Украиной, об этом договорились внешнеполитические советники и помощники президентов стран "нормандской четверки", заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Кино Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Политика Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране.

Здоровье Британские врачи разделили девочек-близнецов со сросшимися головами Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании.

Происшествия Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Политика Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Политика Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Полиция Италии разоблачила заговор украинских нацистов В прокуратуре Турина (Италия) прокомментировали шокирующие выводы следствия о причастности к заговору нацистов из Украины.