Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристовРИА Новости 07:36

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
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Отдых в Турции в середине сезона стал дешевле на 10-15%

РЕН ТВ19:03

Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

ТАСС13:48

В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

RT на русском12:03

Турецкие отели снизили цены из-за оттока россиян

URA.Ru10:47

АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

РБК11:22

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Интерфакс09:47

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

РИА Новости07:36
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Экономика

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С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
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«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду

Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
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В США членов банды MS-13 обвинили в убийстве «со средневековой жестокостью»

Суд в США предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает издание USA Today.
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Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено в 17:15
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

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Политика

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Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика

Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября

Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
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Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Экономика

Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году

Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Петербуржцы ожидают лунное затмение

Во вторник, 16 июля, портал РИА Новости опубликовал интервью с крымским астрономом Александром Якушечкиным, в котором он рассказал о частичном лунном затмении, которое произойдёт в ночь с 16 на 17 июля.
Обновлено в 16:06
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Общество

Исполнился 101 год со дня убийства Николая II и его семьи

Исполнился 101 год со дня убийства царской семьи: Николай II и его родные погибли в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
Обновлено в 22:22
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Кино

«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
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Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
ЖКХ

Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
Обновлено в 21:02
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Львам следует внимательнее подойти к покупкам.
Обновлено вчера в 18:00
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика

Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине

В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
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Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
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Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ

Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
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