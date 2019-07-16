Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристовРИА Новости 07:36

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
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Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

ТАСС13:48

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Интерфакс09:47

Отели Турции снижают цены для российских туристов из-за низкого спроса

Коммерсантъ12:16

В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

RT на русском12:03

АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

РБК11:22

Турецкие отели снизили цены из-за оттока россиян

URA.Ru10:47

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

РИА Новости07:36
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Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Культура

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
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Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с военно-промышленным комплексом Китая.
Обновлено в 11:36
Политика

Конгресс США рассмотрит резолюцию о «расистских» фразах Трампа

Демократы Палаты представителей США собираются проголосовать за резолюцию, осуждающую заявления главы Белого дома Дональда Трампа в его Twitter-аккаунте, которые они считают расистскими.
Обновлено в 02:26
Политика

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

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Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
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Политика

В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора

В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Происшествия

Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено в 15:59
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Армия и оружие

В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

Обновлено в 04:30
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Обновлено в 06:16
Общество

Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 14:11
Футбол

Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб из-за недостатка игровой практики.
Обновлено в 14:55
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека

В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Здоровье

Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке

Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено в 15:25
Здоровье

Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач

О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика

Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено в 10:49
Политика

Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Хоккей

Ринат Валиев подписал контракт с «Калгари»

24-летний российский хоккеист Ринат Валиев во вторник, 16-го июля, официально оформил отношения с заокеанским клубом "Калгари Флэймз".
Обновлено в 14:29
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Баскетбол

«Химки» объявили о подписании контракта с Букером

Обновлено в 13:48
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Экономика

Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году

Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Футбол

«Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» «Ювентуса».
Обновлено в 16:33
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
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