Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристовРИА Новости 07:36
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
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Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии
Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В центре Москвы загорелась гостиница
"Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Политика
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 17:45
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский обсудил с Меркель по телефону ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:11
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Политика
Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари
Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:52
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено в 16:43
Культура
Малахов и Бузова номинированы на премию ТЭФИ-2019
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Обновлено в 06:55
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Общество
Около 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году
Порядка 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году по всему миру, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), опубликованном во вторник.
Обновлено в 08:59
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Наука
Анализ ДНК указал на таинственно исчезнувших предков людей
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером
Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено в 12:23