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Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

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