Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристовРИА Новости 07:36
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
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Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Обновлено в 16:26
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Крыму автобус с пассажирами въехал в отбойник из-за селевого потока
В Крыму на автотрассе Судак - Новый Свет в результате проливных дождей на дорогу сошли грязевые потоки и грунтовые пласты, которые затруднили движение транспорта и привели к ДТП с рейсовым автобусом.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов
Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 05:11
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Футбол
РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
Обновлено в 06:58
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Обновлено в 16:25
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Лавров не ожидает «потепления» в отношениях России и США
Как сообщают "Аргументы и факты", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы развития российско-американских отношений, заявил, что их улучшения в ближайшее время ожидать не стоит.
Обновлено в 17:43
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Политика
Зеленский поручил провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым.
Обновлено в 07:07
Авто
В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini
Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
Обновлено в 07:55
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Позже Каюмов сообщил «РИА Новости», что детей не госпитализировали, информацию о находящихся в реанимации воспитанниках лагеря он назвал слухами.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Политика
CNN: Ассанж вмешивался в американские выборы из посольства Эквадора
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично руководил вмешательствами в американские выборы президента в 2016 году, находясь в лондонском посольстве Эквадора, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчеты о слежке за хакером.
Обновлено в 01:32
Футбол
ФК «Краснодар» объявил имя нового главного тренера
Обновлено в 06:11
Политика
Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными
Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
Обновлено в 10:07
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28