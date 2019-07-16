Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристовИнтерфакс 09:47
После повышения цен на лето 2019 года турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и были вынуждены вновь снизить стоимость размещения, рассказали "Интерфаксу" во вторник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Обновлено в 08:45
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
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Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Кино
Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»
Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Общество
Смерч у берегов Сочи попал на видео
Над берегом Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы.
Обновлено в 10:11
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Спорт
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Экономика
Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания
Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июне замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
Обновлено в 09:40
Общество
Москвичей ждет резкое ухудшение погоды
Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»
По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
Обновлено в 01:00
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке и хранению хлеба
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и хранению хлеба. Сообщение ведомства приводит агентство «РИА Новости» 16 июля.
Обновлено в 03:42
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Кино
Ремейк «Кошмара на улице Вязов» собирается снимать Александр Ажа
Первый фильм знаменитой кинофраншизы вышел на экраны в 1984 году.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине
Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков.
Обновлено в 10:31
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43