Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристовИнтерфакс 09:47

После повышения цен на лето 2019 года турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и были вынуждены вновь снизить стоимость размещения, рассказали "Интерфаксу" во вторник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Турецкие отели снизили цены из-за оттока клиентов из России

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Турецкие отели снизили цены для россиян

Московский Комсомолец09:56

Турецкие отели снизили цены для россиян

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Турецкие отели снизят цены для россиян из-за недобора постояльцев

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Турецкие отели снизили цены для российских туристов

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АТОР: отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе

РИА Новости07:36

Отели Турции снижают цены для привлечения российских туристов - АТОР

Вестник Кавказа06:10
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

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