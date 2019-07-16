Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристовИнтерфакс 09:47
После повышения цен на лето 2019 года турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и были вынуждены вновь снизить стоимость размещения, рассказали "Интерфаксу" во вторник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
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В социальных сетях появляется каждый день множество фотографий, на которых четко видно, как один из самолетов во время посадки сдул туристов с парапета потоком воздуха.
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Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну
Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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Обновлено в 04:07
Общество
Губернатор не теряет надежды построить метро в Екатеринбурге
Перенос основной площадки Универсиады – 2023 из микрорайона ВИЗ-Правобережный в микрорайон Новокольцовский не означает отказа от строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
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ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
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В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Кино
Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»
Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
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Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В ЕСПЧ получили около сотни жалоб на домашнее насилие от россиянок
Ранее в Минюсте России заявили агентству, что за последние восемь лет в ЕСПЧ поступило шесть жалоб от россиянок, которые подверглись домашнему насилию.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
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Общество
Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
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Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
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Комиссия за 11 месяцев не смогла найти просверлившего корабль «Союз»
В середине сентября Роскосмос сформировал специальную комиссию, чтобы найти виновного.
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Турецкий клуб случайно купил не того футболиста
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Кафу находится на грани банкротства
Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20