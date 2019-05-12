Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»Life.ru вчера в 22:14

Турецкие отели не планируют отказываться от системы "всё включено", поскольку она привлекательна для обеих сторон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Федерации отельеров страны Османа Айыка.

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»

Экономика В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro C 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года - по кредитным, передает агентство РИА Новости.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Армия и оружие Замминистра обороны рассказал о ходе очистки Арктики от мусора В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн металлолома За последние четыре года силами министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома.

Игры Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Политика Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне.

Футбол Мурад Мусаев: Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом – будут проблемы Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире программы 8-16 на телеканале Матч Премьер рассказал о работе с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Армия и оружие Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.

Здоровье Названа основная угроза для женского сердца Ученые отметили, что большинство случаев развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, если регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать при этом здоровую сбалансированную диету.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.

Экономика Антипинский НПЗ пошел на банкротство Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».

Авто Новые ЗИЛ-133 появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида Волкова Информацию о задержании подтвердил и Навальный. По его данным, Волкова забрали со словами "мы вас заждались".

Здоровье Болезнь Ньюкасла выявили у птиц в приморском селе Очаги заболевания Ньюкасла были выявлены в трех хозяйствах села Комаровка в Приморском крае, в связи с чем было решено ввести карантин на территории населенного пункта.

Музыка Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.

Наука Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.

Авто Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Наука Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.

Авто АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.